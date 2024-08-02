بوتين يلتقى مواطنيه المفرج عنهم في مطار فنوكوفو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمطار فنوكوفو، مساء الخميس، المواطنين الروس الذين تم إطلاق سراحهم فى إطار عملية تبادل سجناء كبرى بين روسيا والولايات المتحدة.

وأظهرت صور تلفزيونية صادرة عن الكرملين بوتين وهو يحتضن أحد الرجال على الأقل على مدرج المطار، في حين كان الحرس الرئاسي يقف على أهبة الاستعداد.

وكان من بين وفد الاستقبال رؤساء الاستخبارات الروسية، ألكسندر بورتنيكوف من وكالة الأمن الداخلي المعروفة باسم (إف إس بي )، وسيرجي ناريشكين، رئيس الوكالة الخارجية أو (إس دبليو أر)، وكذلك وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف.

واستقبل بوتين الرجال المحررين بعبارة "أنتم في الوطن، أنتم في الوطن"، وأعلن أنهم سيجري ترشيحهم للحصول على تكريمات من الدولة. وشوهدت دموع الفرح على وجوه المفرج عنهم.

وكان أحد الرجال المفرج عنهم قاتل مدان والذي قتل معارضا شيشانيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين. وتم الإفراج عنه من السجن في ألمانيا كجزء من الصفقة.