سول أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات البترول، لكنه ظل دون 3% للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6ر2% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية، والتي أوردتها اليوم وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار.

وفي يناير، تباطأ التضخم إلى 8ر2% وانخفض إلى أقل من 3% لأول مرة منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع قليلا إلى 1ر3% في فبراير وظل عند نفس المستوى في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 9ر2% في أبريل.

وانخفض التضخم إلى 5ر2% في مايو ثم إلى 4ر2% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.