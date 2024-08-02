تقرير: جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بحركة الجهاد

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اغتيال نائب رئيس وحدة صناعة الأسلحة في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة محمد الجعبري.

ويوما الثلاثاء والأربعاء، أعلنت حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية اغتيال إسرائيل لكل من إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأمس الخميس، توعّد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بـ"رد حقيقي ومدروس جدا" على اغتيال شكر، مؤكدا أن الرد سيكون مختلفا عن سياق العمليات العسكرية؛ إسنادا لقطاع غزة.

وقال نصر الله: "جبهة المقاومة تُقاتل بغضب وعقل وبشجاعة وحكمة وتملك القدرة، ونحن الذين نمشي ونختار، واخترنا الرد، وعلى العدوّ أن ينتظر"، مشيرا إلى أن "القرار في يد الميدان، ونبحث عن رد حقيقي ومدروس جدا وليس عن رد شكلي".

وقال: "المقاومة في فلسطين لن تستسلم، وهذا موقف حماس بعد استشهاد القائد هنية، ولا استسلام في كلّ جبهات المقاومة. على من يريد تجنيب المنطقة ما هو أسوأ وأكبر، عليهم إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزّة".