12 شهيدا بينهم عائلة كاملة في هجمات إسرائيلية استهدفت خيام نازحين ومنازل بقطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيًا، بينهم عائلة كاملة، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العدوان المتواصل على القطاع منذ أكثر من 21 شهرًا.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان لوكالة الأناضول، طالت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيام نزوح وتجمعات مدنيين في مدينة غزة، ووسط وجنوب القطاع.

وسط القطاع

في بلدة الزوايدة وسط غزة، استُشهدت عائلة القريناوي بالكامل، والمكونة من رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، جراء قصف استهدف منزلهم جنوب البلدة. كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف استهدف تجمعًا للمدنيين بالمنطقة نفسها.

جنوب القطاع

وفي خان يونس، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون بعد استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية خيام نازحين قرب مفترق الصناعة شمال المدينة. كما استُشهدت أم وابنتها في قصف طال خيمة نزوح قرب بوابة "سجن أصداء" الذي يأوي نازحين غرب خان يونس.

وخلال ساعات الليل، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل ومنشآت في المناطق الشرقية للمدينة.

وفي رفح، أُعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين، جراء إطلاق نار استهدف مواطنين أثناء انتظارهم استلام مساعدات إنسانية قرب مركز توزيع تابع لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" غرب المدينة.

شمال القطاع

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف استهدف شقة سكنية لعائلة اليازجي قرب شارع عايدية غرب المدينة.