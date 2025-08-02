الهيئة العامة الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عربية وعالمية تشارك في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة قد أكملت استعداداتها لتنظيم تغطية وسائل الإعلام الدولية لانتخابات "مجلس الشيوخ"، التي بدأت بالنسبة للمصريين بالخارج، وتُعقد داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء، 4 و5 أغسطس الجاري، وذلك من خلال غرفة عمليات يرأسها رئيس الهيئة.

وأوضح رشوان – في بيان له اليوم السبت – أن الغرفة تضم كلاً من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، وقطاعي الإعلام الخارجي والمعلومات بالهيئة، وتوفر للمراسلين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء المقيمين أو الزائرين، آليات اتصال سريعة لتسهيل مهمتهم الإعلامية، والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال التغطية.

وأضاف أن الانتخابات تحظى باهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية، حيث تلقت الهيئة عدداً كبيراً من الطلبات من مكاتب وممثلي المؤسسات الإعلامية العالمية الكبرى للحصول على تصاريح متابعة العملية الانتخابية. وقد تم بالفعل اعتماد ومنح تصاريح لـ86 جهة إعلامية عربية وأجنبية، منها 82 مؤسسة إعلامية، و4 شركات خدمات إعلامية. وتشمل هذه الجهات:

21 وكالة أنباء من الأكبر والأكثر انتشاراً عالمياً - 6 من كبرى شبكات الإذاعة والتليفزيون الإقليمية والدولية - 25 قناة تلفزيونية - 23 صحيفة ومجلة، من بينها 3 مواقع إخبارية إلكترونية شهيرة.

وأشار رشوان إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تنتمي إلى 32 دولة من مختلف قارات العالم، منها: الولايات المتحدة، كندا، كوبا، إسبانيا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، بريطانيا، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، هولندا، بالإضافة إلى روسيا، الصين، اليابان، تركيا، فيتنام، بنجلاديش. كما تشارك وسائل إعلام من 14 دولة عربية، بينها الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، تونس، المغرب وغيرها.

ولفت إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة وتيسير عمل الإعلام الدولي خلال تغطية الانتخابات، حيث يتولى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب المتابعة اللحظية مع جميع المراسلين المعتمدين عبر الهاتف ووسائل الاتصال المختلفة، لضمان انتظام عملهم، وتوفير البيانات الرسمية لهم أولاً بأول، ومتابعة التزامهم بالمعايير المهنية المتعارف عليها، مع التدخل الفوري حال وجود عقبات أو مخالفات لهذه المعايير.

وأكد رئيس الهيئة أن هناك مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها من جانب وسائل الإعلام خلال تغطية العملية الانتخابية، منها: " عدم خلط الرأي بالخبر - مراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات - الاستناد إلى مصادر معلومة وذكرها بوضوح - استخدام عناوين معبّرة عن مضمون المادة - عدم استخدام صور لا تمت للخبر بصلة - الدقة في المصطلحات والمسميات - عدم اقتطاع أجزاء من أي بيان أو تصريح".

كما أشار إلى أنه يُحظر إجراء استطلاعات رأي أمام اللجان الانتخابية أو بالقرب منها، ويجب احترام آراء جميع الأطراف عند النشر، وكذلك احترام حق الرد والتعليق، وعدم استخدام شعارات دينية أو الانحياز لأي مرشح أو حزب، مع التأكيد على عدم جواز ممارسة التغطية دون حمل التصاريح الخاصة بذلك.

وأوضح رشوان أن قطاعي الإعلام الخارجي والمعلومات بالهيئة يتابعان على مدار الساعة كل ما يُنشر أو يُبث عن الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، من خلال رصد وترجمة وتحليل هذه التغطيات، وتزويد الجهات المعنية بتقارير دورية تُمكّن من تقييم المحتوى المنشور، وتصحيح ما قد يرد من معلومات غير دقيقة. كما يتم العمل على تيسير مهمة المراسلين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وفي ختام بيانه، شدد رئيس الهيئة على أن الهيئة تملك خبرة كبيرة في التعامل الفوري مع هذه المسائل، كما حدث في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.