كندا تجري محادثات مع اتحاد البث الأوروبي بشأن المشاركة في مسابقة يوروفيجن

ألمح اتحاد البث الأوروبي اليوم الخميس، إلى احتمالية انضمام دولة جديدة إلى مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في احتفالها بالذكرى الـ 70 على انطلاقها العام المقبل، مشيرا إلى بدء ممثلين كنديين محادثات بهذا الصدد مع الاتحاد المنظم للمسابقة.

ومع ذلك، لم يتحدد بعد ما إذا كانت كندا ستشارك في مسابقة يوروفيجن 2026، وبأي شكل قد تظهر به.

وقال مدير مسابقة يوروفيجن مارتن جرين، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يسعدنا دائما علمنا برغبة محطات البث في الانضمام لأكبر عرض موسيقي مباشر في العالم، والمحادثات الكندية مع هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) / راديو كندا ما تزال في مراحلها المبكرة، ونتطلع إلى مواصلة نقاشاتنا معهم."

وهناك أيضا مؤشرات صادرة عن الحكومة الكندية حول احتمال مشاركة البلاد في المسابقة.

وتشير ميزانية الحكومة للعامين 2025 و2026 إلى مناقشة المشاركة في مسابقة يوروفيجن بالتعاون مع محطة هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) / راديوكندا.

وأبلغ مصدران لهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن رئيس الوزراء مارك كارني مهتم شخصيا بتأمين مشاركة كندا في المسابقة.