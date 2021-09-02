أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة طالبان في أفغانستان بعد تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "ندعو إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشمل جميع الأطراف وتشارك فيها كل القوى العرقية والسياسية بما في ذلك الأقليات القومية، لهذا السبب ستصبح مسألة الاعتراف الرسمي بالسلطات الأفغانية مطروحة بعد استكمال هذه العملية".

وشددت على أن روسيا تؤيد بشكل ممنهج تحول أفغانستان إلى دولة سلمية ومستقلة مريحة اقتصاديا، وأشارت مع ذلك إلى أن "العملية العشوائية المنفذة من قبل الدول الغربية للانسحاب من أفغانستان قد تؤثر سلبيا على رفاهية كل البلد في المرحلة التاريخية الجديدة".

وتابعت: "نحن على يقين بأن الدول الغربية بالذات، التي اتخذت قرارات حول شكل الوجود في أفغانستان وقامت بذلك خارج إطار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون أن ترفع أي تقرير حول ذلك إلى المنظمة أو إلى المجتمع الدولي، هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الخطوة وعن كل ما تم تركه إرثا لأفغانستان وحركة طالبان".

وشنت حركة طالبان حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد، وتمكنت من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، كما دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد.