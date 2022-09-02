وزيرة التضامن: إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أصدرت ما يقرب من 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت القباج خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن «التسجيل عبر وزارة الصحة، وتقديم الشهادات الصحية، وبعد تحديد الصحة معاد للكشف الطبي، يتم تحويل التقرير الخاص به لوزارة التضامن».

وتابعت: «آخر مخالفة تتعلق بدور الأيتام والرعاية، كانت خاصة بوضع أطفال صغار مع كبار، وبعض المخالفات غير واقعية، آخرها كانت تتعلق بدار المستقبل بالإسماعيلية رغم أن هذه الدار أغلقت منذ سنوات».