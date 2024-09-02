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تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس إلى الدور نصف النهائي في منافسات دورة الألعاب البارالمبية بباريس التي تختتم يوم 8 سبتمبر الجاري .

وتغلب منتخب مصر على منتخب كازاخستان بنتيجة الأشواط 3-1 في ختام مبارياته للدور الأول ليتأهل للدور نصف النهائي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 و 25-23 و 16-25 و 25-18.

وكان منتخب الطائرة جلوس خسر أولى مبارياته أمام البوسنة بنتيجة 3-1 قبل أن يفوز على منتخب فرنسا البلد المستضيف في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.

ويخوض منتخب مصر مباراة نصف النهائي يوم 5 سبتمبر الجاري مع متصدر المجموعة الثانية أحد منتخبي إيران أو ألمانيا ليضمن منتخب مصر المنافسة على الميدالية البرونزية على الأقل.

وتاريخيا حقق منتخب مصر برونزية بارالمبياد أثينا 2004 وبرونزية بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول ، ويقود الفريق المدير الفني أيمن العفيفي .

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، وهي: رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة طائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، باراتايكوندو، التجديف، بوتشا والباراكانوي.

وحققت مصر خلال المشاركات السابقة في دورات الألعاب البارالمبية 184 ميدالية متنوعة منها 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.