الزمالك: سددنا مليار جنيه مديونيات

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن الصعوبات المالية التي تواجه مجلس الإدارة الحالي، في ظل تعدد أوجه صرف المديونيات وضخامة المبالغ المستحقة على النادي.

وأوضح المندوه في تصريحات تلفزيونية: "سددنا حوالي مليار جنيه، علما بأننا عندما تسلمنا النادي لم تكن خزينته تحوي سوى 200 ألف جنيها فقط".

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل مصلحة الزمالك، وأنه كان هناك نوعا من التربص بالنادي من بعض العناصر من خارج القلعة البيضاء بغرض إفشال المجلس الحالي.

وتابع: "وفرنا 900 مليون جنيه لحل أزمات الزمالك، وحصلنا على رعاة وأصبح لدينا 5 رعاة الآن، ونجحنا في معظم الملفات التي كانت ذات أولوية".