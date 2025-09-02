تجديد حبس سيدة بالشرقية بتهمة إقامة علاقة غير شرعية أثناء سفر زوجها

قررت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد زيدان، وعضوية المستشارين محمد عباس وإسلام محمود، وأمانة سر أحمد عطية، تجديد حبس سيدة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامها من قبل زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع شاب خلال فترة سفره للعمل بالخارج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا من الزوج، يفيد باتهامه لزوجته بإقامة علاقة محرّمة مع شاب مستغلةً غيابه الطويل خارج البلاد في إحدى الدول العربية.

وأشار الزوج في بلاغه إلى أنه عثر على هاتف زوجته وبداخله صور ومقاطع فيديو، قال إنها تؤكد شكوكه حول علاقتها بالشاب، وقدّم تلك الأدلة إلى جهات التحقيق.

وبعد ضبط السيدة المتهمة وعرضها على النيابة العامة، قررت الأخيرة حبسها على ذمة التحقيقات، قبل أن تُجدد المحكمة حبسها لمدة 15 يومًا إضافية لاستكمال التحقيق.