بوتين: إدارة ترامب تنصت إلى دوافع روسيا بشأن الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنصت إلى مبررات الكرملين بشأن قرار العملية العسكرية في أوكرانيا ، مضيفا أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى "تفاهم متبادل" بشأن هذا الصراع.

وقال بوتين، خلال زيارته للصين إن "إدارة (ترامب) تستمع إلينا"، كما اشتكى من أن الرئيس السابق جو بايدن لم يكن يهتم بمبررات موسكو.

وأضاف بوتين خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو عقب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين: "نلمس الآن هذا التفاهم المتبادل، وهو أمرٌ ملحوظ. نحن سعداء للغاية بهذا، ونأمل أن يستمر هذا الحوار البنّاء".