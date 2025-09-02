أوقاف القاهرة تنظم فعاليات تربوية بمراكز الشباب والمكتبات العامة

نظّمت مديرية أوقاف القاهرة عددًا من الفعاليات والأنشطة بمراكز الشباب والمكتبات العامة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور خالد صلاح الدين، مدير المديرية، وبمشاركة الأطفال والشباب وتفاعل أولياء الأمور.

وشملت الفعاليات برامج تعليمية وتربوية متنوعة، أشرفت عليها نخبة من الأئمة والواعظات المعتمدات، بهدف تنمية الوعي الديني والوطني لدى النشء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأفكار والسلوكيات الدخيلة.

وتُعد هذه الأنشطة جزءًا من جهود بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية، مع التركيز على الاستثمار في النشء كضمان لحماية الوطن، وترسيخ هويته الدينية والحضارية عبر الأجيال.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة على مدار العام، وتوسيع نطاقها ليشمل مختلف المحافظات؛ حرصًا على تعزيز القيم الدينية والثقافية لدى جميع فئات المجتمع وبناء مجتمع متماسك ومؤثر.



