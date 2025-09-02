فيتنام تحتفل بمرور 80 عاماً على إعلان الاستقلال باستعراض عسكري ضخم

احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الثلاثاء، لمشاهدة عرض عسكري ضخم يقام احتفالا بمرور 80 عاماً على إعلان الرئيس الفيتنامي آنذاك، "هو تشي منه" استقلال البلاد.

ومرت الدبابات وقاذفات الصواريخ والمركبات البرمائية والمعدات العسكرية الأخرى أمام المنصة في ساحة ميدان "با دينه"، حيث كان الزعيم الثوري أعلن الاستقلال من الحكم الاستعماري الفرنسي في الثاني من سبتمبر عام 1945.

وأعلن هو تشي منه، مستعيراً لغة إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776، أن "جميع الناس خُلقوا متساوين"، قبل أن يقول إن على الأمة أن تتحرر من نير الاستعمار الفرنسي.

ورغم ذلك، وبعد أقل من شهرين، عاد الفرنسيون إلى فيتنام وخاضوا حرب الهند الصينية الأولى التي استمرت 12 عاماً قبل أن يتم تقسيم البلاد إلى فيتنام الجنوبية والشمالية في عام 1954.

وشارك حوالي 40 ألف شخص في الاستعراض اليوم، وبينهم نحو 24 ألف مدني و16 ألف ضابط، ساروا بشكل منتظم إلى جانب عروض للطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية والغواصات.

وحضرت وفود من روسيا والصين ولاوس وكمبوديا وبيلاروس الاستعراض.

ورفضت عدة دول أوروبية دعوات الحضور، حيث أعرب الدبلوماسيون عن مخاوفهم من الظهور في فعالية تضم قوات روسية، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.