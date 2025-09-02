فيضانات باكستان المفاجئة تدمر محصولي الأرز والسكر في إقليم البنجاب

دمرت الفيضانات المفاجئة في باكستان آلاف الأفدنة من المحاصيل في إقليم البنجاب، أكبر منتج للمحاصيل في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إنه بحسب التقييمات الأولية التي أجراها منتدى الأعمال الباكستاني، تسببت الفيضانات في خسارة حوالي 60% من محصول الأرز في الإقليم و30% من محصول قصب السكر، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج محصول القطن بنسبة 35% مقارنة بالمستهدف لهذا العام.

وقال أحمد جواد، المنظم الرئيسي للمنتدى، في بيان أمس الاثنين: "بسبب الفيضانات لم يشهد وسط إقليم البنجاب مثل هذا الدمار من قبل".

وأضاف: "إن اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا بدأ في الظهور الآن، وأزمة إنسانية".

يذكر أن إقليم البنجاب ينتج 68% من إجمالي الحبوب الغذائية في باكستان سنويا، وقد شهد الإقليم هطول كميات هائلة من الأمطار هذا العام بشكل خاص.

وتواجه البلاد آثار أشهر من الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة أكثر من 850 شخصًا وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية.

وبحسب وزير التغير المناخي مصدق مالك، نزح نحو مليوني شخص حتى الآن بسبب الفيضانات.

وحذرت وزارة المالية في أحدث تقرير اقتصادي شهري لها من أن الأضرار المرتبطة بالفيضانات قد تفاقم الضغوط المالية وتعطل إمدادات الغذاء.

كما أضاف جواد عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، أن محاصيل القمح المخزنة في مستودعات البنجاب قد تضررت أيضًا وقد تؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من الواردات.