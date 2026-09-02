ما هي أهم بنود ضوابط الحج السياحي وحج الفرادى – موسم 1448هـ؟

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- تبدأ من 230 ألف جنيه و 650 ألف جنيه الحد الأقصى لأسعار برامج الحج السياحي بدون طيران

- أتوبيسات لا تقل عن موديل 2023 لراحة حجاج البر.. والالتزام بالاشتراطات الصحية المصرية والسعودية ضرروة

تنشر "الشروق"، أهم بنود الضوابط والإجراءات المُنظِّمة للحج السياحي وحج الفرادى - موسم 1448 هـ/2027 م التى اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة لجهودها لتطوير منظومة الحج السياحي بصفة مستمرة، وضمان تقديم خدمات مُتميزة لحجاج السياحة بما يعمل على الحفاظ على حقوقهم وكذلك حقوق شركات السياحة.

ومن المُقرر بدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة لطلباتها لتنظيم الحج، على أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكل مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.

أولًا: الضوابط العامة

تلتزم شركات السياحة بقانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاتهما.

الالتزام بجميع تعليمات وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية.

الالتزام بالاشتراطات الصحية المصرية والسعودية.

الالتزام بتعليمات منصة نسك وتطبيق رفيق ومواعيد ومسارات تفويج الحجاج.

يحظر التعامل مع جهات غير رسمية للحصول على تأشيرات الحج.

العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية، ويلتزم الطرفان بما ورد في العقد.

يجب على الحاج الالتزام بتعليمات الحج وعدم ممارسة الدعاية أو الأنشطة السياسية أو التجمعات ذات الأهداف السياسية، وعدم جلب الممنوعات والمخدرات.

يحظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة.

ثانيًا: شروط المتقدمين للقرعة

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يقل عمر المرافق عن 12 سنة.

يتم احتساب السن في 28 يناير 2027م.

توافر الاشتراطات الصحية لأداء الحج.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للحج عن طريق جهة أخرى منظمة للحج في نفس الموسم.

ثالثًا: مواعيد القرعة والتقديم

فتح باب التسجيل:

من 4 سبتمبر 2026 إلى 27 سبتمبر 2026.

إجراء القرعة وإعلان النتيجة:

30 سبتمبر 2026.

تسجيل التضامنات:

من 1 أكتوبر إلى 8 أكتوبر 2026.

بدء إنشاء الباقات الشاملة:

من 2 أكتوبر 2026.

بدء التعاقد على الباقة الشاملة ومعاينة السكن:

25 نوفمبر 2026.

آخر موعد لتوثيق عقود السكن والتعاقد على الباقة الشاملة:

24 ديسمبر 2026.

والضوابط تؤكد أن هذه المواعيد نهائية ولا يجوز مدها.

رابعًا: مستويات الحج وأسعار البرامج

الحج السياحي أبراج

580,000 جنيه.

الحج السياحي مخيمات

سياحي أ: 650,000 جنيه

سياحي ب: 545,000 جنيه

سياحي ج: 395,000 جنيه

الاقتصادي – طيران

اقتصادي أ: 310,000 جنيه

اقتصادي ب: 290,000 جنيه

اقتصادي ج: 270,000 جنيه

الحج البري

بري أ: 260,000 جنيه

بري ب: 255,000 جنيه

بري ج: 230,000 جنيه

هذه الأسعار هي الحد الأقصى لأسعار البرامج، ولا تشمل تذاكر الطيران أو العبارة بالنسبة للبرنامج البري.

خامسًا: مبلغ جدية الحجز

مبلغ جدية الحجز عند تسجيل الحاج:

سياحي أبراج: 150,150 جنيه.

سياحي مخيمات: 120,150 جنيه.

اقتصادي طيران: 80,150 جنيه.

بري: 50,150 جنيه.

والـ 150 جنيه منها مقابل الخدمات الإلكترونية وغير قابلة للرد.

كما تلتزم الشركة بسداد مبالغ حجز الخدمات والأرض للمشاعر:

الأبراج والمخيمات: 100 ألف ريال سعودي.

الاقتصادي: 60 ألف ريال سعودي.

البري: 40 ألف ريال سعودي.

سادسًا: هل يمكن تغيير مستوى الحج بعد القرعة؟

لا.

مستوى البرنامج ووسيلة السفر بعد إجراء القرعة تعتبر نهائية.

ولا يجوز للشركة تغيير المستوى الذي فاز عليه الحاج.

وإذا أرادت الشركة تحسين البرنامج داخل نفس المستوى، فيكون للأعلى فقط وبنفس السعر المتفق عليه مع الحاج ودون تحصيل مبلغ إضافي.

أما التحسينات الإضافية المسموح بها لبعض البرامج، فيجب أن تكون بعقد واضح مع الحاج وإدراجها ضمن البرنامج النهائي.

سابعًا: السكن

مكة المكرمة

أقصى مسافة مسموح بها في البرامج الاقتصادية والبري: 4,000 متر من الحرم.

اقتصادي/بري أ: حتى 1,250 متر.

اقتصادي/بري ب: من بعد 1,250 حتى 2,000 متر.

اقتصادي/بري ج: من بعد 2,000 حتى 4,000 متر.

يجب أن يكون الفندق مرخصًا ومفعلًا على المسار الإلكتروني.

المدينة المنورة

أقصى مسافة للسكن: 1,250 متر من المسجد النبوي.

السكن بعد 1,000 متر يشترط له توفير شاتل باص.

الحد الأدنى للإقامة في المدينة 3 ليالٍ ما لم ينص العقد على غير ذلك.

الشاتل

السكن الواقع بعد 1,250 مترًا من الحرم المكي يجب أن يوفر وسيلة نقل «شاتل باص» تغطي الطاقة الاستيعابية للفندق بالكامل.

ثامنًا: المشرفون

المشرف يجب أن يكون مسجلًا لدى الوزارة ومستوفيًا للشروط.

يجب أن يكون لائقًا صحيًا ويحمل شهادة استطاعة صحية.

يجب أن يحمل كارنيه المشرف.

يستخدم تطبيق رفيق الإشراف لمتابعة الرحلة.

يسجل مغادرة الرحلة والوصول إلى مكة والمدينة والعودة إلى مصر.

يسجل خطة تسكين الحجاج وأرقام الغرف.

لا يزيد عدد الحجاج الذين يخدمهم المشرف عن 50 حاجًا.

يجب أن يكون المشرف موجودًا مع المجموعة طوال تنفيذ البرنامج وفي نفس سكن الحجاج.

تاسعًا: الاعتذار عن الحج والاستبدال

التنازل

لا يجوز للفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج لشخص آخر.

الاستبدال

يجوز الاستبدال في حالات محددة، أهمها:

الوفاة.

عدم الاستطاعة الصحية المثبتة رسميًا.

صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ.

ويشترط أن تكون الحالة قد حدثت بعد إعلان نتيجة القرعة.

رد جدية الحجز عند الاعتذار

الاعتذار خلال 15 يومًا من إعلان القرعة: يسترد الحاج 50% من جدية الحجز.

بعد الـ15 يومًا وحتى قبل حجز السكن: يفقد جدية الحجز بالكامل.

بعد حجز الشركة للسكن: يجوز للشركة تحصيل قيمة البرنامج بالكامل، بشرط النص على ذلك في العقد.

عاشرًا: حج الفرادى

حج الفرادى هو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم في مصر على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة.

وأهم الضوابط:

يتم تنفيذ تأشيرات حج الفرادى من خلال شركات السياحة والبوابة المصرية الموحدة للحج.

تسجيل بيانات الحجاج على البوابة.

استخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة.

إدراج التأشيرات على المسار الإلكتروني السعودي.

إخطار الوزارة بالبرنامج.

رفع مستندات البرنامج والعقود.

توفير سكن مؤكد ومفعل على المسار الإلكتروني.

توفير مشرف وفق الضوابط.

إذا زاد العدد عن 10 حجاج يجب توفير مشرف للرحلة.

آخر موعد لقبول طلبات تنفيذ حج الفرادى من الشركات هو 5 ذو الحجة.

ومن أهم النقاط: يجب فصل حجاج الفرادى عن حجاج السياحة في السكن والمشاعر، ولا يجوز تسكين حجاج الفرادى في مواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

الحادي عشر: حج الهيئات

الشركات المنفذة لحج الهيئات تلتزم بضوابط الحج السياحي.

ويجب تقديم مستندات من بينها:

عقد الاتفاق بين الشركة والهيئة.

صورة تخصيص التأشيرات للهيئة من مجلس الوزراء.

كشف بأسماء الحجاج التابعين للهيئة.

تعهدات الشركة بشأن الطوافة ورفع العقود.

توفير مشرف لمتابعة حجاج الهيئة.

كما تراجع برامج حج الهيئات بنفس شروط ومواصفات برامج الحج السياحي وبالحد الأقصى للأسعار المحددة.

الثاني عشر: الحج البري

أهم الضوابط:

الالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات السعودية.

دخول وخروج الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار وفق التعليمات السعودية.

التعاقد مع شركة نقل تابعة للنقابة العامة للسيارات في السعودية.

الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للنقل السياحي.

الأتوبيسات

لا يقل موديل الأتوبيس عن 2023.

لا تقل الحمولة عن 40 راكبًا.

اجتياز الفحص الفني والسياحي.

وجود جهاز تتبع ومحدد سرعة صالحين.

توفير وسائل السلامة، ومنها:

2 كرسي متحرك.

2 طفاية حريق.

حقيبة إسعافات أولية.

مثلثات وعواكس تحذيرية.

عدة كاملة وقطع غيار أساسية.

كما يجب توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال البرنامج.

الثالث عشر: أهم التزامات شركة السياحة

الشركة مطالبة بـ:

تسليم الحاج إيصالًا موضحًا به قيمة البرنامج ومستواه.

عدم تحصيل أي مبالغ خارج البرنامج أو العقد.

عدم تحصيل مبالغ من مواطن غير مسجل على البوابة.

وضع بيانات الحاج ورقم الجواز والفنادق وبيانات المشرف على الحقائب.

توعية الحجاج قبل السفر بمناسك الحج والتعليمات.

تسليم الحاج دليل الحاج المصري.

توجيه الحاج لاستخدام تطبيق رفيق.

التأكد من شهادة الاستطاعة الصحية.

رفع العقود والبيانات على الأنظمة الإلكترونية في المواعيد المحددة.

رابع عشر: التضامن بين الشركات

يجوز للشركات تكوين تضامنات فيما بينها.

والقاعدة العامة أن عدد الحجاج لا يقل عن 45 حاجًا على ذات المستوى الذي أجريت عليه القرعة، مع استثناء البرنامج البري وفق الضوابط الخاصة به.

أهم 10 نقاط تهم الشركة أو المندوب:

1. التقديم: من 4 إلى 27 سبتمبر 2026.

2. القرعة: 30 سبتمبر 2026.

3. الحد الأدنى للمتقدم: 21 سنة.

4. المرافق: لا يقل عن 12 سنة.

5. جدية الحجز: من 50,150 إلى 150,150 جنيه حسب المستوى.

6. المستوى بعد القرعة: لا يمكن تغييره.

7. الاعتذار خلال 15 يومًا: رد 50% من جدية الحجز.

8. بعد حجز السكن: قد تتحمل قيمة البرنامج بالكامل وفق العقد.

9. المشرف: بحد أقصى 50 حاجًا للمشرف الواحد.

10. حج الفرادى: لا بد من التسجيل والباركود والمسار الإلكتروني والسكن المؤكد والعقد والمشرف وفق الضوابط.