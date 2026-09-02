المتحدث باسم طالبان: الحركة تسعى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع أمريكا

قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، إن الحركة تسعى إلى إقامة وتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وأدلى مجاهد بهذه التصريحات اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في كابول ركز على إنجازات حركة طالبان. وأوضح أن الجهود الرامية إلى إقامة وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع واشنطن بدأت بالفعل، ولا تزال مستمرة، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

ولفت مجاهد إلى أن توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة سيعود بالنفع على حركة طالبان، نظرا لنفوذ واشنطن في الشؤون العالمية. وأضاف أن وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان تبذل جهودا "جادة" لتوسيع العلاقات، ليس مع الولايات المتحدة فحسب، بل مع دول أخرى أيضا.

وتأتي هذه المساعي رغم سنوات من العداء بين الجانبين. فقد حاربت حركة طالبان القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لما يقرب من عقدين، قبل انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 وعودة الحركة إلى السلطة.

ولا يزال مصير المواطنين الأمريكيين الذين احتُجزوا، أو فُقدوا، في أفغانستان من أكثر القضايا حساسية بين واشنطن وحركة طالبان.