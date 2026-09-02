ألمانيا: ضبط أجهزة إطلاق مقذوفات في حقل بعد واقعة تعطل محطة تحويل كهربائي

بعد واقعة تعطل محطة تحويل كهربائي في مدينة بيرجهايم قرب كولونيا غربي ألمانيا، عثر المحققون على ستة أجهزة إطلاق مقذوفات في أحد الحقول.

وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل إيسر إنه من المفترض أن هذه الأجهزة صُممت لإطلاق سلك فوق خطوط الكهرباء باستخدام أجهزة نارية.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنها تحقق في اشتباه جنائي بعد تعطل محطة المحولات في مدينة بيرجهايم.

ووفقا للنتائج الأولية للتحقيق، لم يكن العطل فنيا، وإنما نجم عن فعل متعمد.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة إيسن ردا على استفسار: "وفقا لنتائج التحقيق الحالية، لا نفترض وجود عطل فني، وإنما فعلا متعمدا، أي جريمة جنائية".