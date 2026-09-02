نتنياهو: نعمل لنزع السلاح من حماس وغزة كي لا تشكل تهديدا مستقبليا لإسرائيل

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تأكيده أن قوات جيش الاحتلال لن تنسحب من قطاع غزة.

ونشر نتنياهو، تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، قال فيها: «أنا هنا في قطاع غزة. أراد غانتس منا الاستسلام والانسحاب، ولحسن الحظ أنني لم أستمع إليه، اليوم نسيطر على المنطقة وندافع عن هذا الخط»، في إشارة إلى عضو الكنيست الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق بيني غانتس.

وزعم نتنياهو أن قوات الاحتلال لن تنسحب من القطاع قبل تجريد غزة وحركة حماس من السلاح بالكامل، ما يحول دون تشكيلها تهديدًا لإسرائيل مستقبلًا.

وأضاف: «أمامنا المزيد من العمل وسننجزه حتى يتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل».