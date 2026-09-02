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• الحنيطي الذي رُفع إلى رتبة فريق أحيل إلى التقاعد بعد نحو 7 سنوات في المنصب

عين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اللواء الركن مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، خلفا للفريق الركن يوسف الحنيطي الذي أُحيل إلى التقاعد.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إنه "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 2 سبتمبر 2026".

وأشار إلى صدور إرادة ملكية بترفيع الحراسيس من رتبة عميد إلى رتبة لواء، اعتبارا من التاريخ ذاته.

كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع الحنيطي إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد.

وفي رسالة وجهها إلى الحراسيس، كلفه الملك عبد الله الثاني بمواصلة جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وشدد العاهل الأردني على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة وبناء قدراتهم، لضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية.

وتولى الحنيطي رئاسة هيئة الأركان المشتركة في 24 يوليو 2019، وبقي في المنصب نحو 7 سنوات، وكان أول من يتولاه من سلاح الجو الملكي.