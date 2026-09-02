نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من غزة

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تأكيده أن قوات الجيش لن تنسحب من قطاع غزة.

ونشر نتنياهو، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صورة قال إنها التقطت له أثناء تواجده في غزة، وظهر في الخلفية حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وقال نتنياهو، إن «بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق الهدف المتمثل في نزع سلاح حماس، وتجريد غزة من السلاح»، مشيرًا إلى أن «غزة لن تشكل بعد الآن أي تهديد لإسرائيل».

وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلية على أكثر من 60 في المئة من مساحة القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية في غزة عن استشهاد 1334 فلسطينيًا منذ الإعلان عن هدنة تشوبها خروقات كثيرة.