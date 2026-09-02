فريق إنقاذ يصل إلى حطام عبارة غارقة قبالة ساحل قبرص

وصل فريق متخصص إلى حطام العبارة التي غرقت قبالة جزيرة قبرص في البحر المتوسط مطلع الأسبوع الجاري، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وما زال 20 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمهورية شمال قبرص، توفان إرورمان، قوله: "لقد تم الوصول إلى السفينة"، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.

وجرى استخدام روبوتات تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد، وهي مصممة للعمل على أعماق تتراوح بين 500 و 1000 متر.

وانقلبت العبارة السريعة "فيلو جيت" يوم الأحد بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء كيرينيا في شمال قبرص، أو "جيرنه" باللغة التركية، في طريقها إلى مرسين جنوبي تركيا. ودخلت المياه إلى العبّارة، التي تتكون من هيكلين متوازيين، لأسباب لا تزال غير واضحة، ما أدى إلى امتلائها وميلانها قبل أن تغرق على بعد بضعة كيلومترات من الساحل.

ووفقا للأرقام الرسمية، لقي ثمانية أشخاص حتفهم في الحادث، بينما تم إنقاذ 239 شخصا، وتم إدارج 20 شخصا باعتبارهم مقفودين.

وحذر إرورمان من أن العمل على هذا العمق الكبير أمر بالغ الصعوبة، وأنه لا يمكن توقع نتائج سريعة، وفقا لوكالة "تاك" للأنباء التابعة لإدارة قبرص التركية.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب ما أوردته صحيفة "سايبرس تايمز".