برلين تطالب أوروبا بتشديد قيود التأشيرات السياحية للمواطنين الروس

تحث الحكومة الألمانية، شركاءها الأوروبيين على فرض قيود أكثر صرامة على رحلات المواطنين الروس السياحية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء، إن "عدد تأشيرات الدخول من الفئة ج الممنوحة لمواطنين روس لقضاء العطلات في الاتحاد الأوروبي مرتفع بشكل زائد عن الحد".

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت أمس الثلاثاء، تحميل روسيا مسئولية محاولة شن هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة في مطار لايبتسيج / هاله شرقي ألمانيا أوائل الشهر الماضي.

كما أعلنت الحكومة الألمانية، اتخاذ إجراءات عقابية كرد فعل على ذلك.

وأشار المتحدث، إلى قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي عام 2022 يقضي بالعمل معًا على تخفيض عدد تأشيرات الدخول من الفئة ج.

وقال إن هذا القرار "يُطبق بدرجات متفاوتة من الصرامة من جانب الدول المختلفة"، مشيرا إلى أن القرار يهدف أيضا إلى ضمان عدم دخول أشخاص قد يشكلون خطراً أمنياً.

وأوضح المتحدث، أن القرار يقضي بإنهاء نشاط المركز الثقافي الروسي - المعروف بـ "البيت الروسي" - في برلين.

وقال إن استمرار تشغيله تنظمه اتفاقية خاصة بالمعاهد الثقافية أُبرمت عام 2011، بصورة منفصلة عن مسألة الملكية، وتنص على إمكانية إنهائها بصورة عادية في نهاية هذا العام.

واستطرد المتحدث: "لقد أعلنا الآن إنهاء الاتفاق.. وهذا يعني أن تشغيل المعهد بصفته مؤسسة ثقافية سينتهي بحلول منتصف العام المقبل.. غير أنه لفت إلى أن إمكانات تشغيله ستُقيّد قبل ذلك، إذ سيُطلب من جميع الموظفين الموفدين من روسيا مغادرة ألمانيا، إلى جانب موظفي القنصلية العامة الروسية في بون".

وقال شتيفن ماير نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومة مستعدة لردود فعل الحكومة الروسية على القرارات التي اتُخذت أمس.

وأضاف: "نفترض في الوقت نفسه أن الكرملين فهم على نحو واضح وجلي الإشارة التي وُجهت أمس.. هذه الهجمات الهجينة لن تحقق هدفها السياسي، إذ إن روسيا تضر نفسها في نهاية المطاف".