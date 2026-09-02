الولايات المتحدة تمدد حظر الرحلات الجوية إلى عاصمة هايتي جراء تصاعد عنف العصابات

مددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حظر الرحلات الجوية الأمريكية إلى بورت أو برنس، عاصمة هايتي، حتى مارس القادم جراء استمرار عنف العصابات.

ويعني الحظر أنه لا يُسمح للشركات المشغلة للرحلات التجارية والطائرات المدنية المسجلة في الولايات المتحدة بالتحليق على ارتفاع يقل عن 10 آلاف قدم (نحو 3 آلاف متر) فوق بورت أو برنس والمناطق القريبة منها، بما في ذلك أجزاء من وسط هايتي.

وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية هذه الرحلات للمرة الأولى في نوفمبر 2025، بعد أن أطلق مسلحون النار على طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار توسان لوفرتور الدولي في بورت أو برنس.

وأصيبت مضيفة طيران بجروح طفيفة، كما تم إصابة طائرات تجارية أخرى كانت على الأرض.

ومددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الحظر عدة مرات منذ وقوع ذلك الحادث، وهو إجراء يواصل عزل بورت أو برنس عن بقية أنحاء البلاد.

ودخل التمديد الأخير حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، وسيظل ساريا حتى 2 مارس القادم.

وتحاول الشرطة وقوة لكبح جماح العصابات مدعومة من الأمم المتحدة القضاء على العصابات التي تسيطر على ما يُقدر بنحو 70% من بورت أو برنس، فضلا عن مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة الوسطى من هايتي.