أردوغان: علاقاتنا مع روسيا والصين لا تعني تخلينا عن الغرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وهو عائد من قمة لمنظمة شانجهاي للتعاون، إن تركيا لا تقلل من علاقاتها بالغرب بينما تسعى إلى توطيد علاقاتها مع الشرق.

وشهد المؤتمر، الذي عقد في قيرغيزستان، عقد أردوغان اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله تعزيز التعاون النووي.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، جدد أردوغان، هدف تركيا في أن تصبح عضواً كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في عضويتها الحالية عشر دول من بينها روسيا والصين والهند وإيران.

وقال أردوغان: "أود أيضاً أن أؤكد بشكل خاص أن منظور عضوية تركيا في المنظمة لا يعني الانفصال عن كتلة ما أو التخلي عن الغرب".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، التي حافظت خلالها أنقرة على علاقات ودية مع كل من موسكو وكييف، قال أردوغان إن "توقعه" وتوقع بوتين هو "أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل سلمي في أقرب وقت ممكن".