وزير الخزانة الأمريكي: لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه لا ينبغي لأي دولة دعم النظامين الإيراني والروسي.

وحسبما أفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع لاري كودلو، أحد مقدمي البرامج بشبكة «فوكس بيزنس»، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وأضاف بيسنت، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغوط على إيران، مشيرًا إلى أن شركات الطيران وقطاع الشحن والأصول الرقمية قد تكون ضمن الجهات المستهدفة بالعقوبات المرتبطة بطهران، وأن واشنطن ستعمل بشكل منهجي على إخراج ما وصفهم بـ«العوامل الخبيثة» من الساحة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال بيسنت إن إيران تحاول استخدامه كورقة ضغط، مشيرًا إلى أن المضيق لا يمثل نقطة ضغط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لكنه كذلك بالنسبة إلى دول أخرى.

وأضاف أن توسيع خطوط الأنابيب البرية لنقل النفط يمكن أن يتيح تجاوز مضيق هرمز خلال عامين، بما يقلل من أهميته الحالية كأحد الممرات الرئيسية لنقل الطاقة.

ووصف بيسنت عدم مشاركة الصين في اجتماع مجموعة العشرين بأنه «أمر مؤسف».

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 أغسطس الماضي، بأنه بدأ ضد إيران «أقسى عملية اقتصادية تُفرض على أي دولة حتى الآن»، واصفا إياها بأنها «يوم إنزال اقتصادي» و«حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».

ولاحقا، أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة عقوبات وصفتها بأنها «الأشد في التاريخ» ضد إيران، كما هددت بفرض عقوبات على دول ثالثة تتعاون مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن «إيران في وضع ضعيف للغاية»، مشيرة إلى أن «وزير الخزانة سكوت بيسنت، يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها».

ومن جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها «غير قانونية» و«إرهاب اقتصادي»، داعية دول العالم إلى عدم تطبيق العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها واشنطن ضد طهران.