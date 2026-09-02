وزير الدفاع الليتواني: الناتو بحاجة إلى رد مناسب على التهديدات الروسية

قال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) إيجاد رد مناسب على التهديد الذي تشكله الهجمات الهجينة الروسية.

وتابع كاوناس، اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وسائل إعلام ليتوانية: "نواجه حاليا مشكلة مفادها أن روسيا لن تتغير".

وأضاف: "هذا يعني أنه كمنظمة، يجب أن يكون الناتو في موقف يسمح له بمكافحة تهديدات المنطقة الرمادية التي نواجهها اليوم والرد عليها بشكل مكافئ".

وكان كاوناس، يعلق على الهجوم الفاشل الذي استخدمت فيه طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبتسيج، والذي تحمل الحكومة الألمانية روسيا المسؤولية عنه.

وعندما سئل عن سبب عدم تفعيل الناتو للمادة 4 فيما يتعلق بهذا الحادث، قال كاوناس، إن ألمانيا حددت بوضوح روسيا كجهة معتدية.

وتنص المادة 4 من معاهدة الناتو على إجراء مشاورات بين الحلفاء إذا أعلنت دولة عضو في الناتو أنها تتعرض لتهديد خارجي.

وكانت الحكومة في فيلنيوس، قد أعربت في وقت سابق، تضامنها المطلق مع ألمانيا.