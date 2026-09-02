أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، نزوح أكثر من 1600 شخص داخليا في اليمن خلال أسبوع، جراء التصعيد العسكري في البلاد.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، ذكرت المنظمة، أنها رصدت نزوح 274 أسرة في اليمن تضم 1644 شخصا خلال الفترة بين 23 و29 أغسطس الماضي.

وأضاف البيان، أن تعز (جنوب غرب) تصدرت المحافظات بنزوح 215 أسرة داخل المحافظة، توجهت غالبيتها إلى مناطق أكثر أمنا، خصوصا في مديريات موزع ومقبنة والمخا.

وحسب البيان، جرى رصد نزوح 23 أسرة في الحديدة (غرب) و17 أسرة في مأرب (وسط) و12 أسرة في لحج (جنوب غرب)، وتسجيل نزوح 7 أسر في حضرموت (شرق).

وأوضحت المنظمة، أن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن كانت السبب الرئيسي للنزوح، إذ دفعت 261 أسرة، تمثل 95% من إجمالي الحالات، إلى مغادرة مناطقها، فيما نزحت 12 أسرة بسبب ظروف اقتصادية مرتبطة بالنزاع.

وأشارت إلى أن إجمالي النزوح الداخلي المسجل في اليمن منذ مطلع العام وحتى 29 أغسطس المنصرم، ارتفع إلى 2631 أسرة تضم 15 ألفا و786 شخصا.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو في عدة محافظات، بينها مأرب (وسط)، والجوف (شمال)، والضالع وتعز (جنوب غرب).

ويشهد اليمن منذ أبريل 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عامًا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، بينما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو 2026 فرض "حظر بحري" على المملكة.