أمريكا تعلن ارتفاع كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز بشكل كبير

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز قد ارتفعت بشكل كبير مؤخرا مقارنة بالأشهر السابقة.

وأضاف رايت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ناقلات النفط نقلت أمس الأول الاثنين أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبر المضيق، مشيرا إلى أن هذه الكمية تمثل رقما قياسيا منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأثارت هذه الكمية المعلنة من النفط المنقولة عبر المضيق دهشة المراقبين.

ففي يونيو الماضي، قدر خبراء في وكالة الطاقة الدولية، أن متوسط حجم النفط المنقول عبر المضيق خلال الفترة من مارس إلى مايو بلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا.

لكن قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، كان حجم النفط الذي يمر عبر المضيق يبلغ نحو 20 مليون برميل.

وتقدم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أرقاما مماثلة، إذ سجلت مرور نحو 21 مليون برميل يوميا عبر المضيق خلال النصف الأول من عام 2025.