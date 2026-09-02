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قالت الشرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، إنها استجابت لحالة طوارئ في مدرسة ابتدائية صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب مأمور مقاطعة أوجستا، في بيان صحفي، بأنه تم إجلاء الطلاب والمعلمين والموظفين بأمان من مدرسة ويستوود الابتدائية في واينسبورو.

ولم يحدد البيان نوع حالة الطوارئ.

وأظهر مقطع فيديو لمصادر إعلامية محلية العديد من سيارات الطوارئ خارج المدرسة.

وأوضح رايان باربر مساعد مدير مدارس واينسبورو، إنه يجري لم شمل الطلاب وعائلاتهم في إحدى الكنائس.

وقالت حاكمة فرجينيا أبيجيل سبانبرجر، إنها تتابع الحادث.

وتابعت سبانبرجر: "قلبي مع هؤلاء الطلاب الصغار وآبائهم وعائلاتهم والمدرسين والموظفين في المدرسة.. شكرا لرجال الاستجابة الأولى الذين يقدمون المساعدة في موقع الحادث".