 أمريكا.. إجلاء طلاب ومعلمين من مدرسة ابتدائية بولاية فرجينيا بسبب حالة طوارئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. إجلاء طلاب ومعلمين من مدرسة ابتدائية بولاية فرجينيا بسبب حالة طوارئ

فرجينيا - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 8:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 8:38 م

قالت الشرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، إنها استجابت لحالة طوارئ في مدرسة ابتدائية صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب مأمور مقاطعة أوجستا، في بيان صحفي، بأنه تم إجلاء الطلاب والمعلمين والموظفين بأمان من مدرسة ويستوود الابتدائية في واينسبورو.

ولم يحدد البيان نوع حالة الطوارئ.

وأظهر مقطع فيديو لمصادر إعلامية محلية العديد من سيارات الطوارئ خارج المدرسة.

وأوضح رايان باربر مساعد مدير مدارس واينسبورو، إنه يجري لم شمل الطلاب وعائلاتهم في إحدى الكنائس.

وقالت حاكمة فرجينيا أبيجيل سبانبرجر، إنها تتابع الحادث.

وتابعت سبانبرجر: "قلبي مع هؤلاء الطلاب الصغار وآبائهم وعائلاتهم والمدرسين والموظفين في المدرسة.. شكرا لرجال الاستجابة الأولى الذين يقدمون المساعدة في موقع الحادث".

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