يوسف عبد العزيز يتوج بفضية تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط

حصد البطل المصري يوسف عبد العزيز الميدالية الفضية في منافسات فردي الرجال لتنس الطاولة، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد خسارته أمام بطل الجزائر بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

وقدم يوسف عبد العزيز أداءً قويًا خلال مشواره في منافسات الفردي، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية، قبل أن يحسم لاعب الجزائر اللقاء لصالحه بنتيجة 4-2، ليكتفي اللاعب المصري بالميدالية الفضية.

وتعد فضية يوسف عبد العزيز إضافة جديدة إلى إنجازات تنس الطاولة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما شهدت منافسات البطولة تتويج هنا جودة بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات.

وتواصل البعثة المصرية تحقيق نتائج قوية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، حيث ارتفع رصيد مصر إلى 58 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ميدالية ذهبية، و16 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية، و209 ميداليات فضية، و255 ميدالية برونزية.