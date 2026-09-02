 إصابة 9 أشخاص إثر تصادم سيارتي ميكروباص في العاشر من رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 9 أشخاص إثر تصادم سيارتي ميكروباص في العاشر من رمضان

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 8:15 م

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص أمام دورات مصنع السويدي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة المعنية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أمام دورات مصنع السويدي؛ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

ودفعت الجهات المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الطبية والرعاية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، لتيسير حركة المرور.

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