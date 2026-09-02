الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث مع وزير خارجية مصر جهود خفض التصعيد بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن اتصالًا هاتفيًّا جمع بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وأضافت في بيان، أن الاتصال تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



وسبق أن أكدت الخارجية المصرية، أن الاتصال جاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.

وشدد الوزيران، أولوية الوقف الفوري للتصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبار الحوار والحلول السياسية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان خطورة استمرار نهج التصعيد وما يحمله من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.