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أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأربعاء، أن الفرق المختصة ستجري عملية غوص في موقع سفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة سيليفري ببحر مرمرة؛ لتحديد وضعها وإمكان تنفيذ عملية إنقاذ، فيما لا يزال 10 من أفراد طاقمها مفقودين.

وأضاف أورال أوغلو، في تصريحات صحفية، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة سيليفري غربي إسطنبول، ما أدى إلى غرق سفينة الشحن "توغبرك إمام أوغلو"، التي كانت تقل 10 من أفراد الطاقم.

وقال: "للأسف غرقت إحدى السفينتين نتيجة الاصطدام، ولا يزال أفراد طاقمها الـ10 في عداد المفقودين".

وأشار أورال أوغلو، إلى أن السلطات تلقت بلاغا بوقوع الاصطدام نحو الساعة 03:15، مرجحا أن تكون السفينة غرقت خلال نحو 11 دقيقة.

وأكد استمرار عمليات البحث جوا وبحرا بالتنسيق بين المديرية العامة لأمن السواحل وخفر السواحل والقوات البحرية.

وأضاف أنه لم يتم الوصول إلى أي من أفراد الطاقم الـ10.

وبشأن تأثير عمق المنطقة في عمليات الإنقاذ، قال أورال أوغلو إن ذلك "يزيد صعوبة العمل".

وأشار إلى أن القوات البحرية تمتلك قدرة على الغوص حتى عمق 1000 متر.

ولفت أورال أوغلو، إلى أن سفينة مختصة توجهت إلى المنطقة، وأنه من المخطط تنفيذ عملية غوص اليوم الأربعاء أو الخميس، لتحديد الوضع الحالي للسفينة، ومحاولة تنفيذ عملية إنقاذ إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

ومن جهتها، أعلنت النيابة العامة في سيليفري فتح تحقيق بشأن الحادث.

وأضافت أن السفينة "توغبرك إمام أوغلو" غرقت عقب الاصطدام، وأن عمليات البحث والإنقاذ عن طاقمها المكون من 10 أشخاص مستمرة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

وأوضحت النيابة العامة أنها أمرت بإجراء فحوصات خبراء لتحديد كيفية وقوع الحادث وأسبابه والمسؤولين المحتملين عنه، إضافة إلى جمع وحفظ سجلات الملاحة والرادار والاتصالات الخاصة بالسفينتين وجميع المعلومات والوثائق والصور والأدلة المتعلقة بالحادث.

وفجر الأربعاء، أعلنت ولاية إسطنبول اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي في بحر مرمرة، وتعذر الاتصال بـ10 من أفراد طاقم إحدى السفينتين.