إيران تحتجز قاطرة أجنبية بتهمة تهريب 382 ألف لتر وقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتجزت إيران، الأربعاء، قاطرة أجنبية في مياه الخليج بتهمة تهريب نحو 382 ألف لتر من وقود الديزل، وتوقيف 11 أجنبيا كانوا على متنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن قوات الأمن نفذت عملية ضد القاطرة عقب تلقي بلاغ بشأن تهريب منتجات نفطية على متنها شمالي الخليج.

وأضافت أن حرس الحدود في عبادان احتجز القاطرة وضبط على متنها 382 ألف لتر من وقود الديزل.

وأشارت إلى توقيف 11 أجنبيا كانوا على متن القاطرة، دون تقديم معلومات بشأن جنسياتهم.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حول الأمر.