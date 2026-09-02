طبيب الأهلي يؤكد تعافي كباكا من إصابته قبل مواجهة سموحة

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انتظم أحمد خالد "كباكا" لاعب وسط الأهلي الشاب في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مساء الخميس.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق أن "كباكا" تعافى من إصابته في العضلة الأمامية، مشيرا إلى أن اللاعب الشاب سيشارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية من أجل تجهيزه للمباريات.

وعاد "كباكا" لصفوف الأهلي هذا الصيف بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى نادي زد.

وكان طبيب الفريق أكد أيضا أن الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله تعافيا من الإصابة، وانتظما في التدريبات الجماعية.

ويلتقي الأهلي مع سموحة على ستاد القاهرة، في مباراة ستنطلق الساعة الثامنة مساء.

واستهل الفريق مشواره في بطولة الدوري محققا الفوز في مباراتي الشرقية إنبي وزد.