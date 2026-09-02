الرئيس الأمريكي: مضيق هرمز أصبح تحت سيطرتنا فهل نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة، طارحًا تغيير اسمه إلى مضيق ترامب.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «الآن وقد أصبح مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، هل نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟ مثل أمريكا نفسها، سيصبح الوضع أكثر توتراً من أي وقت مضى».

ولا تزال بيانات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متباينة، في ظل إطفاء بعض السفن أجهزة التتبع واختلاف نطاقات الرصد وتوقيتاته بين المنصات.

فبحسب تقرير "شيب فايندر"، عبرت 11 سفينة المضيق الاثنين 31 أغسطس، مقابل متوسط شهري بلغ نحو 16 سفينة خلال أغسطس.

كما تراجع إجمالي السفن داخل الخليج العربي من أكثر من 4200 سفينة مطلع الشهر إلى 3765 سفينة بنهايته، ما يعكس انحساراً ملموساً في قدرات الشحن التجاري.

وأظهرت قائمة "شيب فايندر" أن حركة العبور غلبت عليها سفن الشحن الصغيرة وناقلات البضائع السائبة الجافة وسفن الدعم المتخصصة، بينها الناقلة الصغيرة "هانا" (HANNA)، بحمولة 4942 طناً، وناقلة البضائع السائبة "سمير" (SAMIR)، بحمولة 52 ألفاً و510 أطنان، ما يؤكد أن العبور بات محدوداً وانتقائياً.