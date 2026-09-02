روسيا تستدعي القائم بالأعمال الألماني على خلفية الخلاف بشأن الطائرة المسيرة في مطار لايبتسيج

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بموسكو للاحتجاج على العقوبات التي أعلنتها برلين على خلفية العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج.

وجرى استدعاء القائم بالأعمال الألماني على خلفية ما وصفته الوزارة، بأنه إجراءات وتصريحات "معادية لروسيا" من جانب القيادة الألمانية.

وأظهرت لقطات فيديو، وصول القائم بالأعمال برفقة رئيس القسم السياسي في السفارة، قبل دخولهما مبنى وزارة الخارجية.

وأفادت تقارير، بأن السفير الألماني الجديد لدى روسيا كليمنس فون جوتسه ليس متواجدا في موسكو.

وتنفي موسكو، أي تورط لها في حادث الطائرة المسيرة التي عُثر عليها في مطار لايبتسيج - هاله في 4 أغسطس.

ووصفت روسيا، الحادث المتعلق بالمسيرة التي لم تنفجر، بأنه "استفزاز" يخدم مصالح دوائر عسكرية في أوروبا وأوكرانيا.

وحمل وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، ووزير الخارجية يوهان فاديفول، أمس الثلاثاء، روسيا علنا مسئولية حادث الطائرة المسيرة، وأعلنا فرض إجراءات عقابية.

وقال فاديفول، إنه سيتم إغلاق القنصلية الروسية في بون، وسيتم وقف العمل بالاتفاقية الخاصة بالمركز الثقافي "البيت الروسي" في برلين.

وتوعدت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية.

وقد تشمل الإجراءات المحتملة إغلاق معهد جوته، وهو مؤسسة ثقافية ألمانية مدعومة من الدولة تعمل على نشر اللغة الألمانية وتعزيز التبادل الثقافي في الخارج، وكذلك القنصلية العامة الألمانية في سان بطرسبرج.