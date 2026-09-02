هولندا تنقل 86 طن ذهب من أمريكا الشمالية إلى لندن استعدادا للأزمات

أعلن البنك المركزي الهولندي، اليوم الأربعاء، نقل مليارات الدولارات من احتياطياته من الذهب من أمريكا الشمالية إلى لندن، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار "الاستعداد للأزمات" في ظل الاضطرابات السياسية العالمية.

وأوضح البنك، أنه خلال الفترة من مارس إلى أغسطس الماضي، تم نقل نحو 86 طنا متريا (94.8 طنا) من الذهب إلى لندن من إجمالي 313 طنا متريا (345 طنا) كانت محفوظة في نيويورك وأوتاوا بكندا.

وقبل عملية النقل، كانت نيويورك تحتفظ بـ31.3% من احتياطيات هولندا من الذهب، بينما كانت أوتاوا تحتفظ بـ19.7% منها.

وبعد عملية النقل، أصبحت كل من المدينتين تحتفظان بنحو 5ر18% من إجمالي الاحتياطيات، وفقا للبنك المركزي الهولندي.

ويمتلك البنك 612.4 طنا متريا (675 طنا) من الذهب، بلغت قيمتها 72.2 مليار يورو (نحو 83.6 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي أولاف سلايبن، في بيان مكتوب: "من خلال نقل هذه الاحتياطيات، عززنا سهولة تداول احتياطياتنا من الذهب.. ونتوقع ألا نضطر أبدا إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود والاستعداد".