هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بزيادة الضغط على روسيا، بما يشمل فرض عقوبات جديدة، عقب محاولة هجوم بطائرات بدون طيار (درونز) على مطار لايبتسيج/هاله في ألمانيا، والتي قالت إنها تظهر "التهور" المتزايد لموسكو.

ووجهت ألمانيا، أصابع الاتهام إلى موسكو بشأن الهجوم، ووصفته على حد تعبيرها بأنه يأتي في إطار حرب ⁠متعددة الوسائل تهدف إلى الترهيب وإثارة الانقسامات في الدول التي أيدت أوكرانيا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتنفي روسيا تورطها وتقول إنها سترد على ما وصفه المتحدث باسم وزارة خارجيتها بأنه "إجراء معادي لروسيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال تواجدها بروكسل عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته "لن تكتفي أوروبا والناتو بمواصلة الضغط على روسيا؛ بل سنرفع شدته دون توقف، إلى أن تتوقف روسيا عن قصف وقتل الأطفال والرجال والنساء الأبرياء في أوكرانيا".

وتابعت: "يواجه الأوروبيون الحقيقة الصعبة المتمثلة في أن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. علينا أن نرفع مستوى ‌استجابتنا، ⁠وهذا يعني أن نكون مستعدين للرد على تهور روسيا بشكل أسرع وأفضل".

ولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات الجديدة.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن التكتل يعمل على فرض عقوبات تتعلق بالمجمع العسكري الروسي.