 ألمانيا توافق على صادرات عسكرية لإسرائيل بـ800 مليون يورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا توافق على صادرات عسكرية لإسرائيل بـ800 مليون يورو

برلين - الأناضول
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 6:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 6:48 م

وافقت الحكومة الألمانية، على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بنحو 800 مليون يورو، بعد رفع القيود الجزئية على صادرات الأسلحة المفروضة على تل أبيب.

وأفادت مجلة "دير شبيجل"، الأربعاء، بأن الحكومة الألمانية أصدرت تراخيص لشركات الصناعات الدفاعية لتوريد معدات عسكرية لإسرائيل بين يناير ويونيو 2026 بقيمة تقارب 800 مليون يورو، متجاوزة قيمة التراخيص المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

وشكلت المشاريع الدفاعية الكبرى الجزء الأكبر من هذه الصادرات، إذ استحوذ مشروع بحري على نحو 67% من التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني، ومن بينها غواصة "INS Drako" التي بنتها شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية.

يذكر أن ألمانيا علقت في أغسطس 2025 صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، قبل أن ترفع القيود في 24 نوفمبر من العام نفسه.

وانتقدت النائبة عن حزب اليسار الألماني "ليا ريسنر" القرار، متهمة الحكومة بتطبيق "معايير مزدوجة"، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كامل وفوري.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل 327 مليون يورو في 2023، و161.1 مليون يورو في 2024، و260 مليون يورو في 2025.

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