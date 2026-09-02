مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين إثر هجمات روسية على دنيبرو بأوكرانيا

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أعلن مسئولون أوكرانيون، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين جراء هجمات جوية روسية خلال الليل ونهار اليوم الأربعاء في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، بينما تضررت منطقتا كييف وأوديسا بشدة من أحدث الهجمات الروسية.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التهديدات مساء أمس الثلاثاء بشأن الخطوات خلال المرحلة المقبلة.

وحذر زيلينسكي، شركات الطيران الأجنبية من أن التحليق في الأجواء الروسية لم يعد آمنا؛ بسبب الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى، قائلا إنه "سيتم إغلاق المجال الجوي الروسي فعليا".

وأضاف زيلينسكي، أن الضغط العسكري يهدف إلى إجبار روسيا على قبول الدخول في مفاوضات للسلام.

واتهم بوتين، زيلينسكي بـ"إرهاب الدولة"، قائلا: "لا نتفاوض مع الإرهابيين".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت 174 طائرة مسيرة هجومية، نحو نصفها من الطائرات المسيرة النفاثة التي يصعب اعتراضها، والتي تستخدمها موسكو بشكل متزايد، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين وصاروخين يطلقان من الجو.

وقال مسئولون أوكرانيون، إن الهجمات الروسية على مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا أسفرت عن مقتل رجل وامرأة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانزا، إن الهجوم استهدف مستودعات مواد غذائية تابعة لسلسلة متاجر تجزئة في دنيبرو؛ ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.