قطر: حرية الملاحة بمضيق هرمز مبدأ لا مساومة عليه وإغلاقه يعرض مصالح دول المنطقة للخطر

أدانت دولة قطر بشدة، استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناقلة السعودية «سدر» خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، مؤكدة أنه يعد خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء الأربعاء، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز «ورقة ضغط»، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.

وأكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدًا راسخًا لا يقبل المساومة، منوهة أن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

وأعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، مقتل اثنين من بحّارتها من الجنسية الفلبينية جراء تعرض ناقلتها سدر (SIDR) برقم (IMO (9854715 لحادث أمنى أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين الماضي.

وأكدت مواصلة اتصالها المستمر بالسفينة، والتنسيق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري، مع متابعة التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن سلامة موظفي «البحري» وراحتهم تظل على رأس أولوياتها، كما تلتزم الشركة بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.