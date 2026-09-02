أردوغان يحث اليونان على تغيير مسارها بشأن عسكرة جزر بحر إيجة

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء اليونان على " تغيير مسارها" وإنهاء ما وصفه بعسكرة جزر بحر إيجة، التي تتسم بوضع منزوع السلاح، محذرا من تفسير " اتجاه أنقره الهادئ والعقلاني" على أنه دلالة على الضعف.

وقال أردوغان لصحيفة كاثيميريني اليونانية أثناء عودته من بيشكك، عاصمة قيرغيزستان، حيث حضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إنه ليس لدى تركيا طموحات إقليمية تجاه أي دولة، ولكنها لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها.

وقال أردوغان " ليس لدى تركيا طموحات بشأن أراضي أي دولة، ولكنها لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها".

وحث اليونان بالتخلي عن ما وصفه بـ " المسار الخاطئ" واحترام المعاهدات الدولية.

وقال أردوغان " تجاهل وانتهاك المعاهدات الدولية لن يعود بالنفع على أحد "، مضيفا" من يفسر توجه تركيا الهادئ والعقلاني على أنه ضعف يرتكب خطأ كبيرا".

وأوضح أردوغان أن تركيا تقوم بكل ما هو ضروري لتعزيز العلاقات اليونانية-التركية على أساس علاقات الجوار الجيدة، مشيرا إلى أن أنقرة تتبنى على الدوام توجها بناء.

وقال " نحن دائما في الجانب البناء" ، مضيفا" مع ذلك، معظم الوقت لا نرى استجابة متبادلة لنوايانا الحسنة".

ويشار إلى أن اليونان ترفض تفسير تركيا للمعاهدات، حيث تقول إنها لا تفرض نظاما شاملا لنزع السلاح على جزر بحر إيجة وأن أثينا تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها وفقا للقانون الدولي.