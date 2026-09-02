الأردن: تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان المشتركة

قرر الأردن تعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس، رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، صدرت الإرادة الملكية بترفيع الحراسيس، من رتبة عميد ركن إلى لواء ركن، اعتبارًا من التاريخ نفسه.

وفي المقابل، صدر قرار بترفيع رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى رتبة فريق، وإحالته إلى التقاعد اعتبارًا من 2 سبتمبر.

ووجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الحراسيس عقب تعيينه، أكد فيها أهمية المسئولية الموكلة إليه، داعيًا إلى مواصلة تطوير القوات المسلحة الأردنية وتحديث قدراتها ورفع مستويات الجاهزية والكفاءة لمواجهة التحديات والتهديدات.

وشدد الملك على ضرورة مواصلة إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير إمكانات الجيش وأدواته، مع إيلاء منتسبيه من الضباط وضباط الصف والأفراد الاهتمام والرعاية، وتعزيز قدراتهم ومستويات الاحترافية لديهم.

وأكد الملك أن القوات المسلحة تحظى بتقدير الأردنيين، مشيدًا بدورها في حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن البلاد وسلامة مواطنيها.