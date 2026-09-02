تحقيقات في ألمانيا بعد هجومين على منشآت لشبكة الكهرباء

بدأت السلطات الألمانية، الأربعاء، تحقيقات في هجومين استهدفا محطات فرعية للكهرباء في مناطق مختلفة من البلاد، في أحدث عمليات تخريب محتملة تستهدف بنى تحتية حيوية.

وأعلنت الشرطة الأربعاء فتح تحقيق في عمل "إرهابي" عقب هجوم استهدف الثلاثاء محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية في يانشفالده بشرق البلاد، ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت شرطة ولاية براندنبورج، إنه "بالإضافة إلى الاشتباه في تعطيل خدمات عامة، والتسبب في انفجار باستخدام متفجرات، وتدمير معدات عمل أساسية، فقد فُتح أيضا تحقيق بشأن تشكيل منظمة إرهابية".

وتعرضت محطة الكهرباء الفرعية لهجوم بعبوات ناسفة بدائية الصنع الثلاثاء، انفجرت إحداها من دون أن تسفر عن إصابات أو انقطاع واسع للتيار، وفق الشرطة والشركات المشغلة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات عثرت على عبوات في محطة برايلاك الفرعية التي تتولى توزيع الكهرباء المولّدة من الفحم في محطة يانشفالده المجاورة.

إلى ذلك، شهدت ألمانيا، الثلاثاء، حادثا آخر مرتبطا بمحطة كهربائية، طال هذه المرة محطة تشغّلها شركة أمبريون في مدينة بيرغهايم بغرب البلاد.

وأعلنت السلطات أنها تشتبه بـ"عمل تخريبي" بعدما طرأ عطل مساء الثلاثاء على المحطة.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، تحدث وزير الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، هربرت رويل عن "شبهة أولية بعمل تخريبي".

وأضاف أن المحققين يدرسون احتمالين، أحدهما أن يكون العمل "تخريبا موجها عن بُعد من قبل دولة أجنبية"، والآخر أن تكون وراءه جهة "متطرفة يسارية".

ولم يؤدّ أي من الهجومين إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، رغم تأثر عمل محطات قريبة تعمل بالفحم.

وتعرّضت ألمانيا لهجمات متكررة على البنية التحتية الكهربائية، وأعلن نشطاء من اليسار المتطرف مسؤوليتهم عن بعضها.

كما أن برلين، وهي من كبار داعمي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، في حالة تأهب أيضا لاحتمال وقوع مخططات تخريبية مدعومة من موسكو.

وفي حادثة بيرجهايم، استُدعيت الشرطة إلى محطة الكهرباء الفرعية في وقت متأخر الثلاثاء. ويُشتبه في أن منفذي الهجوم تسببوا في ماس كهربائي في خطوط الكهرباء الهوائية بعدما وضعوا عليها "مواد موصلة"، وفق مسئولين.

وقالت شركة الطاقة "آر دبليو إي" إن خمس وحدات لتوليد الكهرباء في محطتين تابعتين لها تعملان بالفحم في المنطقة خرجت من الخدمة بسبب العطل في المحطة الفرعية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات واسعة لدى المستهلكين.

ومن المتوقع أن تعود ثلاث من الوحدات إلى الخدمة في وقت لاحق الأربعاء، على أن يعاد تشغيل الوحدتين الأخريين خلال نهاية الأسبوع.

وفي هجوم براندنبورج، أُطلقت عبوات ناسفة بدائية الصنع تشبه ألعابا نارية كبيرة على محطة فرعية في برايلاك، ما ألحق أضرارا بكابلات الكهرباء وتسبب في انقطاع وجيز للتيار.

وأعلنت الشرطة الأربعاء فتح تحقيق بشبهة الإرهاب في تلك الحادثة. كما تحقق في الهجوم بشبهة تعطيل خدمات عامة وتدمير معدات أساسية، وفق بيان.

وذكرت الشرطة أن هناك أوجه تشابه بين الحادثين، ولا سيما استخدام الألعاب النارية.