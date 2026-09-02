مباحثات ليبية سعودية لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة السعودية لدى ليبيا عبد الله بن دخيل الله السلمي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للسلمي، في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.

وذكر البيان، أن الجانبين بحثا "سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

وبحسب البيان، أكد الدبيبة، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة أمام الشركات السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الليبية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتنشيط التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أشار السلمي، إلى اهتمام عدد من الشركات السعودية الكبرى بدخول السوق الليبية.

ولفت إلى بحث الترتيبات اللازمة لعقد لقاءات تجمع شركات سعودية بنظيراتها الليبية والجهات المختصة، بهدف استكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات في عدد من المجالات، وفق البيان.