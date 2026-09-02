أجرى المستشار محمد شوقي النائب العام، وفريق من أعضاء النيابة العامة، زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم.

وتفقد النائب العام عنابر النزلاء، فيما استمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، كما طالع دفتر الشكاوى، واستمع إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، ووجه إدارة المركز باتخاذ اللازم بشأنها.

وانتقل النائب العام وفريق النيابة العامة إلى المركز الطبي بالمجمع، للوقوف على أحوال النزلاء المترددين عليه، ومدى انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما تفقدوا أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة ووحدة قسطرة القلب، وعددًا من العيادات بمختلف التخصصات.

كما تفقد النائب العام وفريق النيابة العامة مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون (4 نساء) و(6)، حيث شملت الجولة قاعات الزيارة، والملاعب، ومباني التأهيل وما تضمه من ورش للمشغولات اليدوية، ومكتبات، وفصول لمحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم، والمدرسة الثانوية الصناعية، والمصلى الكنسي للنزلاء الأقباط، فضلًا عن الحضانة وغرف الأطفال ومنطقة الألعاب المخصصة لهم، والورش الفنية وقاعة الموسيقى.

وتحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، للوقوف على مدى استيفائها الاشتراطات الصحية.

واختُتمت الزيارة بتفقد المنطقة الصناعية والإنتاجية بالمجمع، حيث شملت الجولة مصنع الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض الأثاث، ومنطقة الزراعات.

وأشاد النائب العام بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، وما شهده المجمع من تنوع في برامج التأهيل والأنشطة التعليمية والمهنية، بما يسهم في دعم منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل.