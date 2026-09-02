الجامعة العربية تحذر من تداعيات موجة التصعيد الإيراني الحالي على الدول العربية

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من الأردن و البحرين، ودولة الكويت، محذرة من أن هذه الموجة الجديدة من التصعيد تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد.

وشددت الجامعة العربية على أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرّض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة، ويقوض ما تبقى من فرص التهدئة ويبدد الجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.

وأكدت الجامعة في هذا السياق وقوفها وتضامنها الكامل مع الأردن والبحرين ودولة الكويت، ودعمها لحقهم الأصيل في صون سيادتهم وسلامة أراضيهم وحماية أمنهم الوطني، واتخاذ ما يرونه من تدابير مشروعة وفقاً للقانون الدولي في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدفهم.

ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، وإلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع رقعة المواجهة، مؤكدة أن استمرار التصعيد لن يفضي إلى معالجة أسباب الأزمة وإنما سيعمقها ويزيد كلفتها على المنطقة بأسرها.

وجددت التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي بإعتباره السبيل الوحيد القادر على وقف دوامة التصعيد ووضع أسس مستدامة للأمن والاستقرار الإقليميين.