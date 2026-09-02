إيران توقف 11 أجنبيا للاشتباه بمحاولتهم تهريب الوقود

أوقفت السلطات الإيرانية، 11 أجنبيًّا للاشتباه في محاولتهم تهريب الوقود في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأتى توقيف هؤلاء بعد تقارير عن محاولات لتهريب المشتقات النفطية، خصوصا الديزل، باستخدام زورق قطْر في مياه الخليج، بحسب المصدر ذاته.

وأورد التلفزيون الرسمي "أوقفت قوات حرس الحدود 11 مشتبها بهم أجنبيا، وخلال تفتيش زورق القطر تمّ ضبط 382 ألف لتر من الديزل".

ولم يذكر التقرير جنسيات الموقوفين.

تسعى السلطات الإيرانية منذ أعوام للحد من تهريب الوقود، خصوصا في جنوب البلاد على سواحل الخليج، حيث تسببت هذه العمليات التي تجري على نطاق واسع، إلى نقص في الإمدادات المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.

وتواجه إيران صعوبات في استيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الطلب بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

ودعا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، المواطنين إلى ترشيد استهلاك البنزين، بعد تشكّل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في طهران.